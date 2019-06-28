Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM

В Санкт-Петербурге подвели итоги заявочного этапа кадрового конкурса «Мой город — мои возможности», который проводится по инициативе врио губернатора Александра Беглова.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, 28 июня организаторы рассказали журналистам о том, как справились участники конкурса с обязательными заданиями — написанием эссе о проблемах Санкт-Петербурга и проектом «Добрый город», а также об итогах регистрации кандидатов, которыми были приятно удивлены.

Несмотря на наступление летнего сезона, участники проявили высокую активность: всего на конкурс подано 35 639 заявок со всей России. «Это намного выше, чем наши самые смелые ожидания», — рассказала Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

По количеству участников, помимо Петербурга, лидируют Ленинградская, Московская и Мурманская область. Организаторы отметили, что заявки были получены даже из других стран.

«В городе, очевидно, есть развитие и мы очень рады, что горожане, участвующие в конкурсе, поверили новой городской власти и в то, что перемены могут быть организованы с их участием», — отметила Юлия Аблец, в недавнем прошлом — победитель кадрового конкурса «Лидеры России».

Конкурс «Мой город — мои возможности» помогает проявить творческий потенциал, дает шанс связать свою судьбу с госслужбой на благо Петербурга. Организаторы считают, что главной частью этого конкурса является обратная связь, которая осуществляется с помощью серьезных наставников, среди которых Александр Беглов, его заместитель Эдуард Батанов, другие представители государственного аппарата и ведущих российских компаний, таких как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети».

Николай Буров — советник губернатора Санкт-Петербурга и народный артист России, который также является одним из наставников в проекте «Мой город — мои возможности», заявил: «Быть наставником для меня — это не только учить, но и учиться!»

Николай Буров считает главной задачей всех наставников — раскрыть потенциал участников, который уже существует, о чем свидетельствует их заявка на конкурс: «Нам остается только протянуть руку и помочь найти почву под ногой. Но и это огромная задача, как для наставников, так и для конкурсантов, с которой мы обещаем справиться».

Уже сейчас можно заметить первый положительный эффект от конкурса: некоторые результаты второго конкурсного задания украшают улицы Петербурга. Один из участников занялся проектом посадки огромного яблоневого сада, другая конкурсантка вышла на улицу Санкт-Петербурга с букетами цветов, которые дарила горожанам для поднятия настроения. Одной из самых интересных инициатив стал проект девушки, которая каждое утро проводит утренние зарядки для инвалидов-колясочников под лозунгом «Город без границ».

Следующая пресс-конференция пройдет после завершения второго дистанционного этапа конкурса 15 июля. На ней будут объявлены полуфиналисты конкурса и испытания, которые их ожидают.

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