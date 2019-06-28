Оренбург, , 16:44 — REGNUM

В Оренбурге 29 июня в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» прошёл бал выпускников «Золотая Россия». Он собрал более 3,5 тыс. представителей золотых выпускников региона — стобалльников, медалистов, победителей областных и всероссийских предметных олимпиад, всероссийских, международных спортивных и творческих конкурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В СКК «Оренбуржье» собрались более 3,5 тыс. лучших выпускников региона Orenburg-gov.ru

В 2019 году в Оренбуржье рекордное количество стобалльников — 129 школьников показали 140 высших результатов по ЕГЭ (в 2018 году — 101 стобалльный результат). Максимальный балл на ЕГЭ по русскому получили 52 выпускника, по химии — 30 человек, по физике — 20, по обществознанию — 14, по литературе — семь, по истории, информатике и ИКТ, математике профильного уровня — по четыре, по биологии — три, по английскому языку и географии — по одному выпускнику. 974 выпускника этого года окончили школу с медалями «За особые успехи в учении».

До начала торжества возле СКК «Оренбуржье» работали интерактивные площадки с участием артистов цирка, аниматоров, музыкантов Orenburg-gov.ru

Праздник в честь лучших выпускников начался с 13:00 местного времени (11:00 мск). Возле СКК «Оренбуржье» на протяжении двух часов работали интерактивные площадки с участием артистов цирка, аниматоров, музыкантов.

Золотых выпускников поздравил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер Orenburg-gov.ru

В 15:00 началась торжественная часть мероприятия, на которой чествовали лучших учеников Оренбургской области, педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, победителей всероссийских и международных конкурсов и олимпиад. Золотых выпускников поздравил врио губернатора Денис Паслер.

«Школа научила вас быть самостоятельными, брать на себя ответственность за свои поступки и порученное дело. Качественное образование, полученное вами в школе, станет пропуском в интересную, насыщенную событиями новую жизнь. Это хорошая основа для дальнейшей учебы, ведь сегодня школьные достижения — это признак социального успеха, удачного трудоустройства. Всё это вы заслужили своим умом, упорством, постоянной жаждой знаний. Вы все талантливые и одаренные, и мы хотим видеть вас и дальше в числе первых: в сфере образования и науки, искусства и культуры, здравоохранения и спорта, государственной службы и политики, в сфере производства и бизнеса. Я желаю вам найти своё место в жизни, не ошибиться в выборе профессии. Главное — ваша энергия, знания и силы нужны Оренбуржью», — сказал врио губернатора.