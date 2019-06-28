Москва, , 16:18 — REGNUM

Московский городской суд уменьшил размер штрафа, который нужно заплатить стилисту Сергею Звереву за пикет у стен Кремля, передаёт 28 июня корреспондент ИА REGNUM.

Зверев провёл одиночный пикет, выступив в защиту озера Байкал.

Тверской районный суд столицы назначил шоумену наказание в виде штрафа 15 тыс. рублей. Мосгорсуд снизил сумму до 10 тыс.

«Как вы думаете, всё-таки есть справедливость или сейчас в наше время это пустой звук?» — написал Зверев в Instagram перед заседанием.

Отметим, что Сергей Зверев является уроженцем иркутского посёлка Култук, где планировалось построить завод по производству бутилированной воды. 3 марта он вышел на одиночный пикет на Красную площадь, выступая против строительства завода.

Как сообщало ИА REGNUM, собственникам компании «Аква-Сиб», намеревавшейся достроить скандально известный завод по производству байкальской воды в иркутском посёлке Култук, не удалось доказать законность получения разрешительных документов на строительство.