Москва, 28 июня 2019, 16:18 — REGNUM
Московский городской суд уменьшил размер штрафа, который нужно заплатить стилисту Сергею Звереву за пикет у стен Кремля, передаёт 28 июня корреспондент ИА REGNUM.
Зверев провёл одиночный пикет, выступив в защиту озера Байкал.
Тверской районный суд столицы назначил шоумену наказание в виде штрафа 15 тыс. рублей. Мосгорсуд снизил сумму до 10 тыс.
«Как вы думаете, всё-таки есть справедливость или сейчас в наше время это пустой звук?» — написал Зверев в Instagram перед заседанием.
Отметим, что Сергей Зверев является уроженцем иркутского посёлка Култук, где планировалось построить завод по производству бутилированной воды. 3 марта он вышел на одиночный пикет на Красную площадь, выступая против строительства завода.
Как сообщало ИА REGNUM, собственникам компании «Аква-Сиб», намеревавшейся достроить скандально известный завод по производству байкальской воды в иркутском посёлке Култук, не удалось доказать законность получения разрешительных документов на строительство.