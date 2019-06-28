Луганск, , 16:05 — REGNUM

За прошедшую неделю наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выявили отсутствие 64 единиц техники ВСУ в местах хранения отведённого вооружения, заявил 28 июня начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украинская военная техника и вооружение, которое в нарушение Минских соглашений находится вблизи линии соприкосновения, регулярно отражаются в ежедневных официальных отчетах миссии ОБСЕ», — рассказал он.

Наблюдатели не нашли 20 танков Т-72, три ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град», пять единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика», 15 миномётов калибра 120 мм, восемь противотанковых пушек «Рапира», семь зенитно-ракетных комплексов «Стрела», один БМП и пять боевых бронированных машин.

Осадчий также рассказал, что разведка ЛНР зафиксировала технику ВСУ у линии соприкосновения.

«В районе населённого пункта Светлодарск выявлено прибытие колонны противника в составе трёх РСЗО «Град» и пять грузовых автомобилей с боеприпасами. На железнодорожную станцию Рубежное прибыл состав, в котором находились 20 единиц 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и 11 танков», — перечислил он.

Осадчий упомянул о пяти 152-мм гаубицах Д-20, обнаруженных в населённом пункте «Троицкое». Также в районе Новозвановки были зафиксированы три САУ «Гвоздика» и четыре танка.

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