Москва, , 15:46 — REGNUM

В Новой Москве земельный участок площадью в 1,6 гектаров выделят для съёмок реалити-шоу «Дом-2», сообщил журналистам 28 июня глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, публичные слушания по данному вопросу прошли успешно.

«Они были необходимы для того, чтобы два участка соединить в один, компенсационный. Претензий у компании нет, сейчас ведется оформление всех необходимых документов», — сказал он.

Телепроект может начать переезд на новую площадку уже осенью. Прежний участок, на котором снималось шоу, понадобился для строительства дороги.

«Дом-2» выходит в телеэфир с 2004 года.