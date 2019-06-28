Махачкала, , 15:47 — REGNUM

Бывшие заместители руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Алим Эфендиев и Шамсият Курбанова, задержанные год назад, отпущены под домашний арест. Верховный суд республики не нашёл основания для очередного продления срока заключения под стражу, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе инстанции.

Напомним, Эфендиев и Курбанова были задержаны 22 июня 2018 года. По данным следствия, они в составе организованной группы устанавливали инвалидность за взятки здоровым людям.

Срок ареста им неоднократно продлевался. На сей раз ходатайство следствия о продлении периода содержания под стражей суд не удовлетворил. Верховный суд Дагестана посчитал, что обвинение не привело каких-либо убедительных мотивов и доказательств, которые бы оправдывали столь длительный срок заключения под стражей. Обвиняемые на три месяца, а именно до 22 сентября, отправлены под домашний арест.

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Как сообщало ИА REGNUM, под следствием также находится бывший руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев, чьими заместителями были Эфендиев и Курбанова. Предполагается, что именно он сколотил преступное сообщество из нескольких десятков человек, которое за взятки «делало инвалидами» здоровых жителей республики. После задержания своих подчинённых Махачев подался в бега, но вскоре был задержан.