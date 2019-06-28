Москва, , 15:46 — REGNUM

Численность детей-инвалидов в России составляет 670 тыс. человек, что на 19 тыс. больше, чем в 2018 году. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на данные Росстата.

Детей-инвалидов становится больше с каждым годом. Так, в 2016 году их было 617 тыс., в 2017 году — 636 тыс., в 2018 году — 651 тыс. человек.

Общая численность инвалидов старше 18 лет, напротив, постепенно снижается. В 2016 году их было 12,1 млн, в 2017 году — 11,6 млн, в 2018 году — 11,5 млн, а к началу 2019 года — 11,3 млн человек.

В 24,3% случаев у детей-инвалидов диагностированы психические расстройства и расстройства поведения, у 23,2% — болезни нервной системы, у 17,7% — врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в России повышаются ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами I группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Соответствующий указ был подписан президентом ПФ в марте.

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