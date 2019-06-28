Ярославль, , 15:39 — REGNUM

В больницах Ярославской области началась акция «Скажи врачу спасибо!». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент анкеты

В больницах установлены урны, в которые нужно опустить заполненные анкеты. Первые три вопроса анкеты предлагают назвать лучшего врача, медсестру и санитарку лечебного учреждения. Лучших врачей, как сообщают местные СМИ, по итогам голосования наградят.

Однако более важным представляются два других пункта анкеты. Они касаются качества здравоохранения в Ярославской области. Один вопрос гласит: «Какие проблемы в вашей больнице/поликлинике/стационаре являются наиболее острыми». На выбор предлагается 18 вариантов ответа, в числе которых «коррупция», «нехватка врачей», «отсутствие лекарств». Выбрать можно не более пяти проблем.

Следующий вопрос гласит «Как вы оцениваете ситуацию в ярославском здравоохранении?» Можно выставить оценки от «хорошо» до «плохо».

Как сообщают ярославские СМИ, анкетирование проводится по инициативе Ярославского областного союза женщин и Национальной медицинской палаты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы в сфере медицины в Ярославской области стали одной из главных информационных тем последних месяцев.

При этом оценки чиновников и пациентов, депутатов «Единой России» и оппозиции диаметрально противоположны. Анкетирование, которое может поставить диагноз ярославскому здравоохранению, нельзя не приветствовать. Возникает лишь один вопрос — смогут ли организаторы обеспечить прозрачность и честность обработки данных, а также придание результатов огласке. Или хотя бы доведение истинных результатов до руководства региона.