Вашингтон, , 15:32 — REGNUM

Одному из пользователей Reddit удалось взломать приложение DeepNude, умеющее «раздевать» девушек. Он выложил на форум файл, позволяющий получить доступ к премиум-версии, после чего удалил аккаунт.

Мужчина отметил, что он потратил четыре часа на то, чтобы разобраться с программой. В итоге он понял, что авторы DeepNude не совершили никакой революции, и пришел к выводу, что в будущем появится много таких программ.

Читайте также: Голосовой помощник «Алиса» ежемесячно принимает около 1 млрд запросов

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели DeepNude объявили о закрытии проекта всего через пять дней после его запуска. Они объяснили своё решение чрезвычайной популярностью приложения и отметили, что люди будут «злоупотреблять» им.