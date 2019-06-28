Москва, , 15:39 — REGNUM

Для того чтобы русский народ мог выполнять свою интегрирующую функцию, он должен уметь отстаивать свои интересы, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 28 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале в рамках дискуссии о смысле и значении понятия «русский».

»Чтобы интегрировать и объединять кого-то, человек должен быть интересен самому себе, — рассказал Ремизов. — Чтобы его уважали, он должен для начала уважать самого себя. Как поступило российское государство в ситуации распада СССР? Русские стали подвергаться гонениям на постсоветском пространстве (Средняя Азия, Прибалтика). На это смотрят представители других народов России — на то, как Российская Федерация и большинство в Российской Федерации обходится с русскими соотечественниками за рубежом. Одни думают, «какое у нас толерантное и многонациональное государство», а другой вариант — это презрение к этому государству и к народу, который не сумел отстоять свои интересы».

Поэтому, по мнению Ремизова, для того чтобы российское государство и русский народ могли выполнять интегрирующую роль, «они должны уметь отстаивать свои интересы».

«Не в ущерб другим. Это внутреннее условие нашей интегративной функции. Если этого нет, то возникает презрение и дезинтеграция. Такому государству стыдно и неловко подчиняться. Отсюда сепаратизм 1990-х годов», — подчеркнул Ремизов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках передачи «Время покажет» Ремизов дискутировал на эту же тему с лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном, который предостерёг его от использования размытых и неопределённых понятий, а также от провозглашения идей национального обособления.

«[Помимо космополитизма] у нас есть второй враг, — сказал Кургинян. — Это уменьшительный русский национализм. Не русский национализм вообще, а уменьшительный национализм, который говорит, что нам надо ото всех отделиться, Кавказ надо отбросить. И на майдане соединялись не только наши либералы. Там же были крайние русские националисты. Там они были. Мы должны видеть две эти опасности — космополиты и уменьшительный русский национализм».