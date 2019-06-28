Владикавказ, , 15:21 — REGNUM

Снижение рождаемости в ряде субъектов Северного Кавказа могло произойти из-за ряда причин, в том числе из-за изменения менталитета. Такое мнение высказал 28 июня министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, который находится с рабочим визитом в Северной Осетии.

Отметив, что изменения с рождаемостью на Северном Кавказе в самом деле происходят даже в регионах, где традиционно этот показатель всегда был высоким, Топилин предположил, что это происходит из-за тенденций в молодежной среде.

«Может, все-таки у всех меняется менталитет, молодые люди больше учатся, больше смотрят, как все происходит в европейской части», — цитирует министра РИА Новости.

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Напомним, коэффициент рождаемости в России за последние три года снизился с 12,9 до 10,9 рождений на 1000 человек населения. Спад рождаемости отмечается практически во всех субъектах РФ, за исключением Москвы, Магадана и Карачаево-Черкесии.

В августе 2018 года Министерство труда РФ сделало прогнозы по рождаемости в России к 2020 году. По расчетам, из всех федеральных округов самым «плодовитым» по традиции станет Северный Кавказ. А из субъектов этого округа — Чечня, где коэффициент рождаемости составит к тому времени 2,92.

Между тем последние годы наблюдается тенденция резкого спада рождаемости и на Северном Кавказе, несмотря на то, что сам показатель рождаемости продолжает оставаться самым высоким в России.