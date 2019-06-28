Токио, , 15:35 — REGNUM

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan Карлос Гон отменил намеченную ранее пресс-конференцию, после того, как его дочери выразили озабоченность «возможными последствиями». Об заявил его адвокат Дзюнъитиро Хиронака в пятницу, 28 июня, передает агентство Reuters.

По его словам, мероприятие с участием Гона, которого ранее освободили под залог, должно было пройти в клубе иностранных корреспондентов Японии (FCCJ). Однако дочери Гона выразили озабоченность по поводу возможных последствий его публичного выступления, особенно после его повторного ареста в начале 2019 года, сказал защитник.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона, подозреваемого в финансовых махинациях, арестовали 19 ноября 2018 года в Японии. В марте 2019 года его выпустили под залог в $9 млн, однако в начале апреля вновь арестовали. 25 апреля суд в Токио принял решение во второй раз выпустить Гона под залог в $4,5 млн.