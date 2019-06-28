Вашингтон, , 15:11 — REGNUM

В сеть выложили видео, которое демонстрирует, как выглядела бы игра Death Stranding Хидео Кодзимы, если бы она вышла в 1998 году на платформе PlayStation 1. Ролик был опубликован 27 июня на YouTube-канале Bearly Regal.

Длительность видео составляет около пяти минут. Все геймеры, которые застали PS1 имеют возможность поностальгировать и вспомнить о том, что такое игры той эпохи. Молодое поколение в свою очередь может оценить, насколько за последние 20 лет шагнула вперед игровая индустрия.

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Ранее Хидео Кодзима рассказал журналистам о том, почему все выпущенные им проекты носят его имя. Геймдизайнер пояснил: он до сих пор принимает активное участие во всех этапах разработки игр, начиная от программирования и заканчивая маркетингом.