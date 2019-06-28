Калуга, , 15:11 — REGNUM

Порядка 49 тысяч 598 обучающихся образовательных организаций Калужской области прошли социально-психологическое тестирование по раннему выявлению потребителей наркотических средств в 2018−19 учебном году, сообщает 28 июня корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства образования и науки.

По данным ведомства, результаты тестирования показали, что в группу риска вошли 13 тысяч 474 человека. Это 27% от общего количества протестированных.

В частности, максимальное количество обучающихся, прошедших тестирование, отмечено в Сухиничском (99,3%), Ферзиковском (98,5%), Людиновском (93%), Кировском (95%) и Хвастовичском (95%) районах, а также в Калуге (94%). После анализа полученных результатов в регионе были утверждены графики профилактических медицинских осмотров и санитарно-просветительской работы со школьниками и студентами.

Минздравом области были организованы химико-токсикологические исследования обучающихся образовательных учреждений области на потребление наркотиков. Выявлено два факта употребления наркотических и психотропных веществ.

В новом учебном году тестирование пройдет уже с учетом конкретных видов наркотических средств, находящихся в незаконном обороте на территории области, включая синтетические.

За пять месяцев 2019 года правоохранителями Калужской области из незаконного оборота изъято более 67 кг наркотических средств и психотропных веществ. Зарегистрировано 51 наркопреступление, совершенное несовершеннолетними.