Москва, , 15:05 — REGNUM

Поклонники лидера группы «Високосный год» Ильи Калинникова, скончавшегося от остановки сердца, не смогут присутствовать на прощальной церемонии. Похороны культового музыканта будут закрытыми. Об этом сообщил бывший гитарист коллектива Дмитрий Гугучкин.

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«Похороны будут проходить в закрытом от общественности и прессы режиме, на них будет присутствовать только близкий круг», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Гугучкина.

Он пояснил, что таково было пожелание родственников музыканта. Также неизвестно, где и когда будет похоронен солист «Високосного года». Дата и место прощания держатся в секрете.

Как сообщало ИА REGNUM, Илья Калинников скончался 25 июня в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца. Музыканту было 46 лет.