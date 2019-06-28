Москва, , 14:56 — REGNUM

На полях саммита G20 в японском городе Осака состоялось подписание соглашения о сотрудничестве российских и японских онкологов в области ядерной медицины, сообщили в Минздраве РФ.

Онкологи России и Японии будут проводить совместные исследования по радиотерапии ионами углерода, преодолению лучевой резистентности опухолевых клеток, искусственному интеллекту в области медицины и др.

В Минздраве напомнили, что в Москве в апреле 2019 года на базе НМИЦ радиологии создана телепатологическая платформа, оборудованная техникой нового поколения ведущих японских производителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, самый опасный вид онкологического заболевания, приводивший к наибольшему числу жертв среди жителей РФ в 2018 году, является рак поджелудочной железы.

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