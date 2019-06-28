Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM

Министерство здравоохранения Ростовской области сослалось на техническую ошибку, которая привела к распространённой информации о причинах рака и бессилии в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает ИА REGNUM.

В ведомстве уточнили, что 19 июня 2019 года правительством Ростовской области было принято постановление «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«Ошибочно на сайте правительства была опубликована предыдущая версия документа, не выверенная соответствующими специалистами», — комментируют в ведомстве появившуюся ранее информацию.

Именно на эту техническую ошибку ссылаются чиновники. При этом возникает вопрос, кто отвечает за появляющуюся информацию на сайте облправительства? Кто несёт ответственность за её актуальность и своевременную подачу?

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Также региональный минздрав опровергает сведения о причинах заболеваемости раком.

«Причинами запущенных случаев злокачественных новообразований в Дубовском районе является сложное географическое положение, а именно: удаленность от основных транспортных магистралей, отсутствие железнодорожного сообщения, полное прекращение водного сообщения, а также кадровый дефицит врачей первичного звена и многолетнее отсутствие врачей-онкологов. Близость Ростовской АЭС не влияет на случаи злокачественных новообразований в Дубовском районе», — заверил заместитель министра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.

Напрашивается вопрос — как оказалось, что в прежней версии программы близость Ростовской АЭС влияло на рост злокачественных новообразований, а в последней версии чиновников этот пункт попросту исчез? Ростовская АЭС вдруг резко перестала быть причиной заболеваемости раком?

Кроме того, якобы не соответствует действительности позднее обращение за медицинской помощью.

Напомним, что Дубовский район и город Новочеркасск были названы лидерами в рейтинге, составленном на основе данных региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» (на её основе портал donnews.ru и опубликовал материал). В качестве причин были указаны проблемы с транспортной доступностью, близость Ростовской атомной станции, замусоренность территорий, наличие предприятий, производящих вредные выбросы. Но главный фактор — дефицит врачей первичного звена и врачей-онкологов.

Минздрав Ростовской области (согласно ранее размещённому тексту программы) указал на необходимость уделить особое внимание организации профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, повысить качество оказания медицинской помощи.