Ямусукро, , 14:35 — REGNUM

Власти Кот-д'Ивуара запустили новый проект по прекращению применения детского труда в сфере выращивания какао и других отраслях сельского хозяйства путем увеличения зарплат женщин и строительства школ. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление властей от 26 июня.

Исполнительный секретарь Национального комитета Кот-д'Ивуара по борьбе с детским трудом и торговлей детьми Патриция Сильвия Яо рассказала, что новый план более всеохватывающий, чем предыдущие, так как он нацелен на корень проблемы — бедность домохозяйств. Новый план, третий по счету в Кот-д'Ивуаре, обойдется правительству в 132 миллионов долларов США. Его реализация будет осуществляться с 2019 по 2020 год.

«Сегодня мы приняли решение расширить нашу деятельность… Мы планируем наделить женщин большей силой, потому что, если женщина зарабатывает деньги, это укрепляет благосостояние семьи», — заявила Яо.

Напомним, власти Кот-д'Ивуара впервые запустили национальную программу по борьбе с применением детского труда в 2012 году, однако проблема все еще широко распространена, особенно в бедных сельских сообществах.