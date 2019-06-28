Париж, , 14:24 — REGNUM

Число пользователей сервиса Apple Music достигло отметки 60 млн. Об этом 27 июня сообщило французское издание Numerama со ссылкой на представителя Apple во Франции Эдди Кью.

Американское издание Engadget отмечает, что музыкальный потоковый сервис Apple по-прежнему отстает от Spotify, на который подписано более 100 млн пользователей. При этом Apple Music стремительно увеличивает свою аудиторию.

Читайте также: «Гражданские» могут обойтись без российского ПО

Напомним, Apple Music начал свою работу в июне 2015 года. Уже через шесть месяцев на него подписались около 10 млн человек, в декабре 2016 года он имел около 20 млн подписчиков, а в апреле 2018 — уже около 40 млн.