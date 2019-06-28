Хабаровск, , 14:13 — REGNUM

В сети опубликовано видео, которое было снято после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. На записи, опубликованной в Instagram общественной организации Free Russian Whales («Свободу косаткам и белухам»), видно, как два млекопитающих плавают рядом друг с другом, ныряют, а затем всплывают на поверхность.

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«Поведение косаток на этом видео нельзя назвать нормальным. Это не радость, это стресс, — считают зоозащитники. — Видно, что более взрослая косатка заваливается на бок, что может говорить об одеревенении мышц (миопатии после транспортировки)».

Противоположного мнения придерживаются в НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Там уверены, что реакция косаток свидетельствует о ликовании.

https://www.instagram.com/p/BzOm3NfHtGh/

«Несмотря на то, что наша команда еще не получила полное видео и другой документации, которая поможет нашим специалистам оценить состояние китов, видео и фотоматериалы от людей, присутствовавших при выпуске первой группы из двух косаток и шести белух в Сахалинский залив, усилили опасения наших специалистов по поводу аспектов выпуска», — говорится в заявлении международных экспертов команды Кусто.

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Специалисты отметили, что в ходе операции не были учтены наиболее важные рекомендации, которые команда Жан-Мишеля Кусто представила российскому правительству.

«Похоже, что отсутствовало детальное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, которое является ключом к успешному выпуску», — сказал исполнительный директор проекта «Китовый заказник» Чарльз Виник.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июня, у мыса Перовского в Приморском крае в Охотское море были выпущены первые две косатки и шесть белух, ранее содержавшиеся в «китовой тюрьме». Позднее они были замечены у Шантарских островов. Во ВНИРО отметили, что за время пребывания в неволе косатки не утратили природных навыков.