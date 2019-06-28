Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, 28 июня 2019, 14:11 — REGNUM
В Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор начальнику отделения почтовой связи Зеленчукского почтамта УФПС КЧР. Ее уличили в хищении более 3,641 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе прокуратуры региона.
Пользуясь служебным положением злоумышленница в период с 1 марта по 3 апреля 2018 года присвоила вверенные ей бюджетные денежные средства в особо крупном размере.
«Как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании подсудимая своей вины в содеянном не признала», — сообщили в прокуратуре.
Несмотря на это, суд посчитал предоставленные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. По решению суда начальника почтового отделения приговорили к 4,6 годам лишения свободы условно. Кроме того, с виновной в пользу ФГУП «Почта России» взысканы денежные средства в счет возмещения материального ущерба.
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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Дагестане почтальон из Лакского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Он присвоил себе деньги четверых местных жителей в размере более 1 млн рублей, подделывая подписи в поручениях на доставку пенсий.