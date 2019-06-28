р-н Надымский, , 14:04 — REGNUM

В ямальских вахтовых поселках нарушается природоохранное законодательство. Надымская прокуратура проверила хозяйственную деятельность предприятий, работающих на месторождениях Медвежьем и Ярудейском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства ЯНАО.

Установлено, что на Медвежьем месторождении в Надымском районе в вахтовом посёлке ООО «ТНГ-Юграсервис» образованы жидкие коммунальные отходы неканализованных объектов водопотребления, относящихся к отходам IV класса опасности. Их сброс шёл прямо на почву, паспортизация и учёт не велись.

Аналогичные нарушения выявлены в вагон-городках ООО «МаксВелл», ООО «Ямалгеострой», ООО «ГСИ «Сургутнефтехиммонтаж», работающих на Ярудейском месторождении.

Прокурором Надымского района руководителям вышеуказанных предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица. Юридические и должностные лица также привлечены к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»). Им назначены штрафы в общей сумме 440 тыс. рублей.