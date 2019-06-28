Нью-Йорк, США, , 14:20 — REGNUM

Бывшая журналистка Элизабет Кэрролл, обвиняющая президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, послушалась совета приятельницы не рассказывать о случившемся полицейским. Подруги Элизабет Кэрролл поделились своим взглядом на ситуацию конца 90-х годов в интервью изданию New York Times 27 июня.

Лиза Бирнбах и Кэрол Мартин рассказали, что Элизабет позвонила им спустя день после инцидента. Женщины вспоминают, что их приятельница все время повторяла о колготках, которые Дональд Трамп якобы с нее снял. Бирнбах советовала подруге обратиться в полицию, в то время как Кэрол Мартин советовала наоборот никому ничего не сообщать. Ей казалось, что Элизабет сможет справиться с переживаниями самостоятельно спустя некоторое время.

Кэрол Мартин «Я сказала ей: «Не говори никому», я бы сама никому об этом не говорила».

По словам Мартин, ей казалось, что связываться с обеспеченным Дональдом Трампом опасно: финансовые риски слишком высоки. Мартин добавила, что Кэрролл позже решила последовать ее совету.

В своих мемуарах Элизабет Кэрролл отметила, что не обратилась в полицию позже также по той причине, что другие обвинения женщин с похожими историями ни к чему не привели.

«Получать угрозы, быть изгнанной из дома, уволенной, протащенной через грязь, как другие 15 женщин, которые выступили с достоверными историями о нападениях, унижениях и издевательствах над ними, приводили только к тому, что сам мужчина переворачивал все с ног на голову и отвергал — это никогда не звучало весело. Кроме того, я испугалась» Элизабет Кэрролл

Ранее бывшая журналистка Элизабет Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Согласно рассказу женщины, это произошло в 1995 или 1996 году в одном из магазинов Нью-Йорка. Бизнесмен обратился к Элизабет с просьбой подобрать подарок для женщины, и, по словам Каррен, набросился на нее в примерочной.

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