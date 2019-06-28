Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM

Осужденный ранее за незаконное лишении свободы и мошенничество в ходе рейдерского захвата предприятия Михаил Кришьян в ходе нового судебного процесса в Петербурге признан виновным в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, организации убийства двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Об этом проинформировало 28 июня Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кришьян был задержан в Эстонии в 2013 году и спустя два года экстрадирован в Россию по запросу российских правоохранительных органов. По делу о рейдерстве он получил решением суда семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

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После этого Кришьяну инкриминировали гораздо более тяжкие преступления.

Следствием и судом установлено, что Кришьян в мае 2010 года организовал убийство Михаила Карачева, владельца крупного торгового комплекса «Пулково-3» на Пулковском шоссе Петербурга. Нанятые Кришьяном лица 7 мая 2010 года напали на Карачева и жестоко избили его, потерпевший скончался в больнице.

Осенью 2010 года Кришьян организовал убийство другого петербургского предпринимателя, которого подельники рейдера застрелили из пистолета 29 октября 2010 года в Красногвардейском районе Петербурга.

При обысках по месту жительства Кришьяна были обнаружены незаконно приобретенные и хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы. Исполнители преступлений были задержаны и привлечены к уголовной ответственности, дали признательные показания, приговорены к различным срокам лишения свободы

Сам же Кришьян в ноябре 2011 года скрылся за границей, был объявлен в международный розыск и задержан в Эстонии в августе 2013 года. Там он просил политического убежища, ссылаясь на якобы незаконные преследования его в России. Но, благодаря усилиям следственных и правоохранительных органов РФ, в сентябре 2015 года Кришьян был экстрадирован в Россию.

«Приговором суда Михаилу Кришьяну назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.