Нур-Султан, , 13:44 — REGNUM

Стипендию студентам вузов Казахстана повысят на треть с 1 сентября 2019 года, заявил директора департамента комитета технического и профессионального образования министерства образования и науки Казахстана Ернат Жунусов. Передает 28 июня телеканал «Хабар».

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, стипендия будет повышена до 21 787 тенге ($57,4) для всех студентов, обучающихся в вузах Казахстана. В настоящее время в министерстве работают над внесением изменений в правила предоставления стипендий, отметил Жунусов.

Директор департамента уточнил, что изменения коснутся тех студентов, которые обучаются по рабочим специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта и. о. председателя комитета по делам молодежи и семьи министерства информации и общественного развития республики Асхат Оралов заявил, что студенты-волонтеры получат прибавку к стипендии в размере 30%.

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