Москва, 28 июня 2019, 13:33 — REGNUM

Телеведущий, генеральный директор телеканала «СПАС» Борис Корчевников вошёл в состав Общественной палаты РФ. Соответствующий указ №304 «Об утверждении Корчевникова Б.В. членом Общественной палаты Российской Федерации» 28 июня подписал президент России Владимир Путин.

Борис Корчевников
Борис Корчевников
(сс) MDemina

Президент России личным письмом пригласил Бориса Корчевникова войти в состав ОП РФ, на что телеведущий ответил согласием.

Напомним, что Общественная палата Российской Федерации является основным институтом, призванным обеспечивать взаимодействие гражданского общества и органов государственной власти.

Сорок членов Палаты утверждается Президентом Российской Федерации. В данной квоте Борис Корчевников займет место, освободившееся после сложения полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка.

Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве, с 1994 года работает на телевидении. Наиболее известен как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» с 2013 по 2017 годы. В 2018 году он был зарегистрирован доверенным лицом президента.