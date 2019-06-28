Москва, , 13:33 — REGNUM

Телеведущий, генеральный директор телеканала «СПАС» Борис Корчевников вошёл в состав Общественной палаты РФ. Соответствующий указ №304 «Об утверждении Корчевникова Б.В. членом Общественной палаты Российской Федерации» 28 июня подписал президент России Владимир Путин.

Борис Корчевников (сс) MDemina

Президент России личным письмом пригласил Бориса Корчевникова войти в состав ОП РФ, на что телеведущий ответил согласием.

Напомним, что Общественная палата Российской Федерации является основным институтом, призванным обеспечивать взаимодействие гражданского общества и органов государственной власти.

Сорок членов Палаты утверждается Президентом Российской Федерации. В данной квоте Борис Корчевников займет место, освободившееся после сложения полномочий Евгенией Уваркиной, избранной мэром Липецка.

Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве, с 1994 года работает на телевидении. Наиболее известен как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» с 2013 по 2017 годы. В 2018 году он был зарегистрирован доверенным лицом президента.