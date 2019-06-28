Истра, Московская область, , 13:43 — REGNUM

Главной задачей для Министерства просвещения РФ на ближайшие годы станет реализация национального проекта «Образование». Об этом 28 июня сообщила руководитель ведомства Ольга Васильева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вся наша работа до 2024 года и дальше будет связана с реализацией нацпроекта «Образование». Для нас это самое важное. Первостепенная задача — реализовать цели, которые поставил перед нами президент России Владимир Путин. Это повышение конкурентоспособности, повышение нашего общего образования до десяти лучших систем в мире, а также воспитание гражданина, воспитание личности на основе наших традиций», — сообщила Васильева.

Министр просвещения отметила, что регионы активно подключились к этой работе. При этом взаимодействие между федеральным центром и субъектами РФ по этому вопросу ведётся буквально в круглосуточно.

«При распределении субсидий регион сам решает в каком месте провести строительство школы, какое участие в той или иной части проекта регион принимает», — сообщила Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году около 70% всех российских школьников должны быть охвачены системой наставничества.