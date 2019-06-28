Москва, , 13:24 — REGNUM

Международный аэропорт «Шереметьево» рекомендует пассажирам воспользоваться аэроэкспрессом для доступа к терминалу B, сообщили 28 июня в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Московской области.

«Аэропорт «Шереметьево» рекомендует пассажирам для доступа к терминалу В воспользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом», — говорится в сообщении.

Указано, что поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями «Шереметьево-2» (терминалы D, E, F, аэроэкспресс) и станцией «Шереметьево-1» (Терминал В) в регулярном режиме. Проезд является бесплатным, а время в пути составляет четыре минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ливня затоплены улицы у аэропорта «Шереметьево». На месте работает водооткачивающая техника.