Москва, , 13:29 — REGNUM

Утром, 28 июня, в Москве столбики барометров опустились до аномально низких отметок. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Александр Дейнека. Москва. 1952

В результате циклона в Москве атмосферное давление опустилось до рекордного значения — 728 мм ртутного столба. При том, что самое низкое давление в этот день, за всю историю наблюдений, было зафиксировано в 1956 году. Оно составляло 732 мм ртутного столба.

Сообщается, что расти давление начнет 29 июня. Его значение составит 736 мм ртутного столба.

Читайте также: Давление в Москве превзойдёт рекорд 63-летней давности