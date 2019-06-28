Владикавказ, , 13:17 — REGNUM

Учебный год в Северной Осетии будет начинаться 4 сентября. Такое решение было принято депутатами парламента республики. С законодательной инициативой выступил 27 июня в ходе заседания совета парламента председатель комитета по законности и законодательству Тимур Ортабаев.

Напомним, вопрос о переносе Дня знаний с 1 на 4 сентября поднимался не один раз за прошедшее с момента трагедии время. За это время в органы власти по вопросу переноса начала учебного года поступило множество обращений от граждан и общественных организаций.

«Нам нужно учитывать мнение общества, особенно тех, кто пострадал в этом теракте, их родственников», — заявил депутат.

По его словам, решение о переносе начала учебного года уже направлено всем заинтересованным учреждениям и главам муниципальных образований.

Стоит отметить, что и в соседней республике — Южной Осетии в 2018 году школьники сели за парты не 1 сентября, в 5 сентября. Такое решение принял президент республики в знак солидарности с Северной Осетией.

Напомним, во время праздничной линейки 1 сентября 2994 года в школе №1 города Беслана террористы захватили в заложники учащихся школы, их родных и учителей. Боевики заминировали здание и удерживали в спортзале в течение двух с половиной суток 1128 заложников.

Во время штурма школы погибли 333 человека, в том числе 314 заложников, 186 из которых дети, 19 силовиков и спасателей. Еще 800 человек получили ранения. Было ликвидировано 28 террористов. В суде за теракт ответил только один из них — Нурпаша Кулаев, которого приговорили к пожизненному заключению.

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