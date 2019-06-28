Москва, , 13:13 — REGNUM

Очевидцы публикуют видеозаписи ситуации возле международного аэропорта «Шереметьево» 28 июня. Там из-за сильного ливня затопило улицы.

На кадрах женщина оступается в огромной луже и падает в воду. Автор съёмки поясняет, что падала в эту же яму. Чтобы перейти «реку» вброд, пешеходы снимают обувь и закатывают брюки.

«Международный аэропорт «Шереметьево». Все машины плывут», — комментирует закадровый голос съёмку из автомобиля.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что затопленными оказались съезд с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезд с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. На месте работают три водокачки и другая техника. Автоинспекторы перекрыли движение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и области прошёл сильный ливень.