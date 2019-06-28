Москва, , 12:59 — REGNUM

В Московской области идут работы по освобождению от воды дорог, ведущих в международный аэропорт «Шереметьево». Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Напомним, сильный ливень создал в Москве и области несколько подтопленных участков, среди которых оказались и подъезды к аэропорту.

По данным министерства, затруднено движение из Лобни в сторону Ленинградского шоссе возле «Шереметьево,» на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Там скопилась вода, дороги перекрыли автоинспекторы.

«Задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающие машины», — говорится в сообщении.

Подмосковные власти отмечают, что ливневые канализации на этом участке принадлежат аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах Московского авиаузла в ночь на 28 июня отменены и задержаны десятки авиарейсов на фоне ухудшения погодных условий.