Симферополь, , 12:35 — REGNUM

Власти Крыма приглашают всех сограждан, которые планировали отдохнуть в Грузии, поскольку на полуострове сейчас есть то, чего нет в Закавказье — безопасности. Об этом 28 июня на своей странице «ВКонтакте» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Михаил Ткаченко. Скалы. Крым

«У нас есть все для качественного отдыха: тёплое море, жаркое солнце, гостеприимные люди, уникальная природа, множество памятников истории и культуры, прекрасные вина, огромное разнообразие блюд национальной кухни народов полуострова. И уже точно у нас есть то, чего сейчас нет в Грузии — это безопасность и любовь к России. Крымчане помнят древнюю мудрость: «Гость в дом — Бог в дом», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным неправительственной организации Transparency International Georgia, Грузия может потерять около 100 млн долларов в случае полного прекращения приезда в страну российских туристов. Национальный банк Грузии в свою очередь прогнозирует, что сокращение туристического потока из России в Грузию может стоить ей до 300 млн долларов.