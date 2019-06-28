Истра, Московская область, , 12:41 — REGNUM

Образовательным учреждениям приходится тратить большие суммы на обеспечение безопасности даже тогда, когда эффект от таких мер не очевиден. Об этом 28 июня сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Она выступила на пленарном совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в подмосковной Истре.

«Суммы получаются заоблачные. Зачастую мы доходим до абсурда. Допустим, существенные затруднения в субъектах вызывает выполнение в объектах образования утверждённых в 2017 году требований антитеррористической защищённости. Это требует огромных финансовых затрат. Парадоксальная ситуация, когда для ремонта крыши требуется 200 тысяч, но сперва требуется сделать железный забор и видеонаблюдение стоимостью в миллион рублей», — сообщила сенатор.

В качестве ещё одного примера Гумерова привела ситуацию в сельской школе, которая находится в аварийном состоянии, но вынуждена была за «огромные деньги» установить пожарную сигнализацию. При этом ближайший населенный пункт, где есть пожарные расчёты, находится в двух часах езды.

«Очень много денег система образование вынуждена вкачивать, а эффекта не получаем», — отметила сенатор.

Гумерова высказала мнение, что для сельских школ и учреждений, находящихся в аварийном состоянии, следовало бы установить иные требования и уточнить первоочередные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2020 году в России планируют начать формирование системы оценки процесса воспитания детей в школах.