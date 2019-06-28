Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM

Рабочая группа по судьбе храма Святой Екатерины не является легитимной. Об этом заявил глава «Комитета в защиту сквера» Иван Волков корреспонденту ИА REGNUM

Волков, также выступавший против строительства храма в сквере, подверг сомнению деятельность объединения.

«Рабочая группа не является легитимной. В группу пускают тех, кто удобен власти. Нас не пускают в группу, потому что мы можем создать реальное давление на власть», — считает общественник.

По словам Волкова, он не имеет претензий к представителям «Парков и скверов Екатеринбурга» и другим протестующим, однако деятельность рабочей группы сейчас всё равно является непродуктивной, считает общественник. Особенно главу комитета удручила последняя встреча объединения, чуть не превратившаяся в бенефис скандального депутата Александра Колесникова.

«Да и слава богу, что не вошли в это шоу», — сказал Волков.

Напомним, третья встреча рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины прошла 26 июня 2019 года. Часть времени участники группы пытались потушить скандал, начатый депутатом Колесниковым. Однако объединение всё-таки смогло отобрать три возможные площадки для храма.