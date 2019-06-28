Москва, , 12:10 — REGNUM

Московский эндокринный завод заявил о планах по расширению производства. В частности, предприятие намерено построить новое производство в Брянской области. Об этом стало известно во время посещения завода председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, который приехал на предприятие, чтобы принять участие в совете при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Директор предприятия Михаил Фонарев сообщил, что новые производства должны быть созданы в 2020 году. Они закроют потребности России в сильнодействующих анальгетиках, сняв зависимость страны от импорта. В свою очередь глава правительства одобрил планы Московского эндокринного завода по производству полного цикла лекарственных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже в 2022 году на рынке в России может появиться первый опиоидный анальгетик, произведённый из собственного сырья. Для этого Минздрав подготовил документы о расширении государственных квот на производство средства Ремифентанил. Препарат по силе значительно превосходит морфин и позволит облегчить страдания паллиативным больным. В настоящее время в российской медицинской практике используются препараты данной группы исключительно зарубежного производства.

Добавим: ранее анонсировалось, что производственной базой для изготовления наркотических анальгетиков будет служить ФГУП «Московский эндокринный завод».