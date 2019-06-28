Хараре, , 12:14 — REGNUM

Зимбабве планирует удвоить продажи своих диких слонов в рамках мер по уменьшению огромной популяции животных в стране, передает CNN Africa со ссылкой на заявление президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

Слоны (сс) paulafrenchp

Обращаясь к журналистам в конце двухдневного саммита Африканского союза и Организации Объединенных Наций по дикой природе в районе водопада Виктория во вторник, 25 июня, Мнангагва сказал, что в стране насчитывается 84 000 особей слонов, но она может удовлетворить нужды лишь 50 000 особей.

«Некоторые из соседей к северу от нас исчерпали свою дикую природу, — сказал он. — Мы готовы продать, в некоторых случаях пожертвовать, этих диких животных».

Мнангагва упомянул близлежащую Анголу в качестве потенциального покупателя, поскольку страна надеется вновь вывести популяции слонов в разминированные районы.

В мае Зимбабве заработала 2,7 миллионов долларов от продажи более 90 слонов в Китай и ОАЭ. В то время агентство по охране дикой природы страны сообщило, что деньги от продажи будут использованы для удовлетворения нужд оставшихся в Зимбабве слонов.