Истра, Московская область, , 12:11 — REGNUM

Оценить результаты воспитания в школах будет крайне сложно, поэтому контрольные органы будут следить за его процессом. Об этом 28 июня сообщил руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Воробьева. Учительница. 1957

Он выступил на пленарном совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в подмосковной Истре.

Кравцов назвал воспитание «чрезвычайно важным вопросом».

«Можно ли оценить воспитание? В этом направлении идти нужно. Мы можем оценить результат обучения в виде проведения ЕГЭ, ОГЭ, а с точки зрения воспитания нужно смотреть процесс. Как он выстроен в том или ином образовательном учреждении, в соответствии с рекомендациями министерства просвещения», — сообщил Кравцов.

Модель контроля за воспитательным процессом будет выстроена в 2020 году. Эти меры, по мнению руководителя Рособрнадзора, позволят преобразовать систему образования.

«Улучшится ситуация, которая есть в определённых образовательных учреждениях. Тогда мы сможем говорить, что тот потенциал воспитательный, который когда-то был, он на новом уровне реализуется и даёт эффект, о котором мы все мечтаем», — рассказал Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения РФ Ольга Васильева признала то, что в системе школьного образования РФ царит бюрократия, которая мешает работе педагогов и процессу обучения.