Иринга, , 11:50 — REGNUM

Объединение партий целителей Танзании запретило деятельность представителей народной медицины на улицах, в отелях и других местах большого скопления людей. Мера была принята с тем, чтобы предотвратить мошенничество и преступления, такие как убийства и изнасилования, передает газета Mwananchi.

Новые правила были обнародованы на встрече председателя Объединения партий целителей Танзании Абдулрахмана Лутенга с целителями и сотрудниками полиции в области Иринга. Встреча состоялась в среду, 26 июня.

«Я прошу всех жителей сообщать о целителях в соответствующие органы, так как они подозреваются в подстрекательстве к убийству пожилых людей, детей, альбиносов, а также к насилию и мошенничеству», — заявил Лутенга.

Он отметил, что все представители народной медицины, которые предоставляют свои услуги на улицах или в местах большого скопления людей, не признаются Объединением целителей Танзании.