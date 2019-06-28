Истра, Московская область, , 11:35 — REGNUM

Для педагогов российских школ остро строит проблема бюрократии в системе образования. Об этом 28 июня заявила министр просвещения России Ольга Васильева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Сельская учительница (фрагмент). 1883

Она выступила на пленарном совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в подмосковной Истре.

По мнению министра, учитель не должен быть «административным винтиком в системе, который постоянно кому-то отчитывается». Сейчас же в системе российского образования царит «страшная бюрократизация».

Причём требования, которые предъявляются к педагогам зачастую бессмысленны. В качестве примера министр сообщила, что в одном из регионов учителям поручили отчитаться перед вышестоящим муниципальным руководством, сколько мальчиков и девочек принимало участие в субботнике. Васильева отметила, что и педагогам, и ей лично непонятно, к чему нужно делить школьников по гендерному признаку в отчётах.

«Я понимаю то возмущение учителей, которые встречают меня в регионах и спрашивают: зачем это?» — сказала министр.

Васильева заверила, что региональные чиновники, которые увеличивают бюрократизм в образовании, будут наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения России пожаловалось на то, что некоторые школьники ищут личную выгоду в добровольческой деятельности.