Иркутск, , 11:20 — REGNUM

Всего сутки потребовались для того, чтобы собрать три тонны гуманитарной помощи жителям Иркутской области, терпящим бедствия от наводнения, возникшего после сильных дождей. Как сообщает пресс-служа иркутского губернатора со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, сотрудники пункта приёма, открывшегося накануне, 27 июня, в комплексном центре социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов, оперативно провели работу с предпринимателями города, активно откликнулись местные жители.

«Первую партию гуманитарной помощи отправили на территорию затопленных пунктов Рождественка, Соляная, Сереброво, Талое. Люди получили продукты: мясную тушенку, рыбные консервы, макаронные изделия, питьевую воду, чай, молоко, молоко сгущенное, сахар, а также предметы первой необходимости и другое», — отмечается в официальной информации иркутского правительства.

Также известно, что сегодня, 28 июня, гуманитарная помощь с продуктами направлена в Заречное, Троицк и Енисейку. Продукты питания и другие необходимые вещи сегодня получат также жители деревни Бирюса: машины доставляют грузы до воды, дальше на моторных лодках их перевозят к затопленным домам.

Напомним, наводнение в Иркутскую область пришло несколько дней назад вместе с проливными дождями. Пункт сбора гуманитарном помощи пострадавшим от наводнения организован в Тайшете, на базе комплексного центра социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов. Там принимают продукты питания и питьевую воду, которые будут незамедлительно доставлять в подтопленные населённые пункты, куда можно добраться.

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