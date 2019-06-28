Москва, , 11:18 — REGNUM

Более 30% от месячной нормы осадков выпало в Москве менее чем за двое суток. Такие данные приводит метеобюро Москвы и области. За неполные двое суток выпало 31 мм осадков. Это 31% от месячной нормы, пояснили в метеобюро. До конца суток 28 июня может выпасть еще 15 мм осадков. Сильный дождь, грозу и ветер с порывами до 13−18 м/с прогнозируют в столице 28 июня и в Гидрометцентре РФ. Небольшой дождь также ожидается 30 июня.

Дождь в Москве Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, днем28 июня в Москве ожидается +14…+16 градусов, в Подмосковье — до +16 градусов. Ветер 5−10 м/с, с порывами до 15−20 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм рт. ст.

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