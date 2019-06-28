Алма-Ата, Казахстан, , 11:14 — REGNUM

В Алма-Ате за счет частных инвестиций планируют построить театр балета и современный конгресс-центр, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на службу по связям с общественностью города.

Эдгар Дега. Голубые танцовщицы. 1897

На территории вокруг нового театра балета планируется построить фонтан. Кроме того, сооружение будет дополнено воздушными и многослойными элементами, отметили в администрации Алма-Аты.

В здании театра планируют открыть детскую школу хореографии. Пространство внутри здания будет трансформируемым. В частности, площадь холла может использоваться для торжественных церемоний. Отмечается, что театр балета будет построен в рамках программы «50 проектов-драйверов развития Алма-Аты».

Напомним, 17 июня в управлении архитектуры и градостроительства Нур-Султана сообщили, что на набережной реки Ишим планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями.

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