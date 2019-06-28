Истра, Московская область, , 11:30 — REGNUM

Помимо образования и воспитания, школа также должна привить детям любовь к добровольческой деятельности. Об этом 28 июня сообщила министр просвещения России Ольга Васильева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Васильева Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она выступила на пленарном совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Мероприятие проходит в подмосковной Истре.

Министр отметила, что к 2024 году около 70% школьников должны быть вовлечены в различные формы наставничества.

«Надо большое внимание уделить не только наставничеству, но и добровольчеству. Выступая на одном из форумов, юноша 16 лет задал мне вопрос: «А что мне будет?» Я ответила, что добровольчество — это «бескорыстное желание души». Что такое «желание души» он не понял, но зато сразу понял, что ему за это ничего не будет», — посетовала Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, Васильева сообщила, что до конца 2019 года в России будут приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты.