Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM

В мае 2019 года объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге сократился на 7% по сравнению с маем 2018 года. Это самое сильное падение продаж автомобилей за один месяц, начиная с сентября 2016 года, сообщили ИА REGNUM 28 июня в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Автомобили в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В мае текущего года петербургскими дилерами было продано 12 465 новых машин (в мае 2018 года — 13 426).

Всего же за январь-май 2019 года в Санкт-Петербурге продано 60 170 новых легковых автомобилей, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

«В топ-10 по итогам пяти месяцев только три бренда показывают рост продаж — KIA, Lada и Mitsubishi», — отмечают эксперты. Причем, у KIA отмечен аномальный рост продаж на 30% (у Lada 9%, у Misubishi 8%).

Все остальные марки по результатам пяти месяцев оказались в минусе. Самое большое падение — минус 16% — у американского бренда Ford, постепенно уходящего с российского рынка легковых автомобилей.

Как объясняет гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, майское падение продаж — прямой результат завершения первого этапа госпрограммы поддержки авторынка.

«Положительно на продажах скажутся программы господдержки, которые возобновятся с 1 июля. Но в целом динамика авторынка Петербурга продолжит балансировать около нулевой отметки», — прогнозирует специалист.

Доля Петербурга в российском авторынке по итогам января-мая 2019 года составила 8,9% (год назад за тот же срок — 8,7%).

Напомним, ранее агентство сообщило, что автопром Петербурга в мае 2019 года впервые за 14 месяцев показал падение производства.

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