Владикавказ, , 10:54 — REGNUM

В Северной Осетии попал под следствие еще один сотрудник МВД, который искусственно улучшал показатели в работе. Из-за его противоправной деятельности пострадал невинный человек, которого заподозрили в совершении тяжкого преступления, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, противодействия коррупции и защиты бюджетных средств УЭБ И ПК МВД по городу Владикавказу в начале 2019 года сфабриковал липовое уголовное дело в отношении местного жителя.

Старший лейтенант сфальсифицировал результаты оперативно-разыскной деятельности с целью улучшения показателей в работе. Однако его преступный умысел был пресечен сотрудниками следственного управления и управления ФСБ России. Полицейский стал фигурантом уголовного дела, а МВД проводится проверка, по окончании которой его могут уволить со службы, а его руководство понесет наказание.

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Отметим, что это уже не первое уголовное дело в Северной Осетии за последний месяц о фальсификации результатов служебной деятельности, фигурантами которого стали сотрудники полиции. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня попал под уголовное преследование начальник отделения 3-го отдела УЭБ и ПК МВД, который для улучшения показателей в работе возбудил уголовные дела в отношении жителя республики, якобы совершившего тяжкие преступления экономической направленности.

Потерпевшего обвинили в присвоении и растрате денежных средств коммерческого предприятия и возбудили против него два уголовных дела. Позже было установлено, что эти дела сфабрикованы.

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