Ярославль, , 10:53 — REGNUM

В Ярославской области в 2019 году из бюджета направят 20 млн рублей на благоустройство, реконструкцию и реставрацию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. Постановление о распределении средств субсидии между районами и поселениями подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко.

Мемориал в Гаврилов-Яме

Всего возможность отремонтировать памятники героям Великой Отечественной войны и другие мемориалы получат 21 муниципальное образование области. Максимальную субсидию в 2 млн рублей получат Гаврилов-Ямский район и Кузнечихинское поселение Ярославского района.

Также субсидию получат Угличский, Некоузский, Тутаевский, Брейтовский, Большесельский, Ростовский, Ярославский, Мышкинский, Пошехонский районы области и город Рыбинск.