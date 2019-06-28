Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM

В Екатеринбурге подали вторую заявку на референдум по скверу, где ещё совсем недавно хотели построить храм Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава «Комитета по спасению сквера» Иван Волков.

Горожане всё так же попросят определить статус земли в сквере у Театра драмы.

В заявке были исправлены технические неточности и ошибки, ранее обнаруженные горизбиркомом в первой заявке. Кроме того, был изменен один из двух возможных ответов: горожане могут предпочесть вернуть скверу статус земель общего пользования, либо пожелать разместить там «объект религиозного назначения».

«Пока юридический вопрос не решен, нужно, чтобы был этот дамоклов меч над головой чиновников. Вопрос уже затягивается минимум на полгода. Мы не исключаем, что отзовём заявку, если земле в сквере вновь вернут статус земель общего пользования», — сказал Волков.

Напомним, первую заявку на данный референдум отклонили в горизбиркоме 25 июня 2019 года из-за ряда технических ошибок. Кроме того, специальная рабочая группа сейчас занимается подготовкой общегородского опроса по месту строительства храма Святой Екатерины. На заседании, которое пройдёт в конце августа — начале сентября, предстоит утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса.