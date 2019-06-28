Москва, , 10:43 — REGNUM

В России наказывать автолюбителей за вождение в нетвердом состоянии будут строже. С сегодняшнего дня, 28 июня, вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса РФ. Поправки были внесены в статью 264 УК РФ.

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Так, если ранее наказание за дорожно-транспортное происшествие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью, составляло четыре года, то теперь предусматривает от трёх до семи лет лишения свободы.

Если в автоаварии погиб человек, то тюремный срок составит от пяти до 12 лет вместо от двух до семи лет заключения, предусмотренных УК ранее. В случае, когда в ДТП погибли двое и больше человек виновник может лишиться свободы на срок от восьми до 15 лет (ранее было от четырёх до девяти лет лишения свободы).

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Ужесточается наказание по этой статье УК РФ и для тех, кто управляет другими видами транспорта, в частности, воздушным судном (лёгким и сверхлёгким), а также маломерными водными судами. Соответствующие изменения внесены в статью 263 Уголовного кодекса России. в этих случаях за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, если в результате наступили последствия в виде тяжкого вреда здоровью человека или причинения ущерба на сумму свыше 1 млн рублей, грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, который ужесточает наказание для автомобилистов, севших пьяными за руль и ставших виновниками аварий с пострадавшими и погибшими, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня.