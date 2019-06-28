Вашингтон, , 10:52 — REGNUM

Коалиция, возглавляемая США, ведущая борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признала свою вину в убийстве 1 тыс. 319 мирных граждан в Ираке и Сирии с 2014 года, об этом 28 июня сообщает Rudaw.

«Коалиция нанесла 34 тыс. 514 авиаударов в период с августа 2014 года по конец мая 2019 года. За этот период были убиты по меньшей мере 1 тыс. 319 мирных граждан» , — говорится в заявлении коалиции.

Данный показатель значительно ниже приводимого правозащитными организациями Amnesty International и Airwars. По их данным, за указанный период было убито свыше 8 тыс. человек.

Напомним, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, ведет активную борьбу с террористами в Сирии и Ираке, однако используемые ими методы приводят к гибели мирных граждан.

В частности, во время боев за иракский город Мосул военные предпочитали использовать артиллерию, чтобы не подвергать опасности своих солдат. Однако в городе проживало значительное количество мирного населения, принявшего на себя удар.