Вашингтон, 28 июня 2019, 10:52 — REGNUM
Коалиция, возглавляемая США, ведущая борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признала свою вину в убийстве 1 тыс. 319 мирных граждан в Ираке и Сирии с 2014 года, об этом 28 июня сообщает Rudaw.
Данный показатель значительно ниже приводимого правозащитными организациями Amnesty International и Airwars. По их данным, за указанный период было убито свыше 8 тыс. человек.
Напомним, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, ведет активную борьбу с террористами в Сирии и Ираке, однако используемые ими методы приводят к гибели мирных граждан.
В частности, во время боев за иракский город Мосул военные предпочитали использовать артиллерию, чтобы не подвергать опасности своих солдат. Однако в городе проживало значительное количество мирного населения, принявшего на себя удар.